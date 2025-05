Polizei Köln

POL-K: 250511-1-K/BAB Linienbus fährt in Stauende auf der A59 - insgesamt 21 Verletzte

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und vier beteiligten Autos auf der Bundesautobahn 59 sind am Sonntagnachmittag 21 Menschen verletzt worden. Eine Beifahrerin (63) war eingeklemmt worden und musst durch Rettungskräfte aus dem Wagen befreit werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Bus (Fahrer 59) mit seinen Fahrgästen gegen 14.30 Uhr auf dem Weg zum Flughafen, als er laut Zeugen zwischen den Autobahndreiecken Bonn-Nord und Sankt Augustin in ein Stauende fuhr. Dabei schob er mehrere Autos ineinander. Insgesamt 14 Fahrgäste aus dem Bus erlitten dabei leichte Verletzungen und konnten ihre Fahrt nach ärztlicher Begutachtung in einem Ersatzbus fortsetzen. Sechs weitere Menschen erlitten in den beteiligten Pkw mittelschwere Verletzungen. Die gerettete 63-Jährige war schwer verletzt worden und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und für die Unfallaufnahme, hatten die Einsatzkräfte die Richtungsfahrbahn nach Köln komplett gesperrt. Der angestaute Verkehr wurde zurückgeführt, der folgende Verkehr abgeleitet. (cr/sb)

