Polizei Köln

POL-K: 250508-6-K Zeugenaufruf: Kastenwagen des Zartbitter e.V. Köln gestohlen - Theaterequipment aus dem Kofferraum könnte zum Kauf angeboten werden

Köln (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht zu vergangenem Montag (5. Mai) in Köln-Meschenich einen weißen Kastenwagen des Kölner Vereins Zartbitter e.V. entwendet. Die Polizei sucht Zeugen der Tat und nach dem auffälligen Citroen Jumper mit Kölner Kennzeichen, der vor dem Diebstahl an der Kreuzung Engeldorfer Straße/Langenackerstraße geparkt war. Die Seiten des Wagens sind mit dem Schriftzug des Theater-Projektes "Respekt für dich!", dem Namen des Vereins, sowie großflächigen Menschen in Zeichentrick-Optik beklebt.

Im Kofferraum habe sich zudem teures Theaterequipment befunden, das gegebenenfalls auf Onlineplattformen zum Verkauf angeboten werden könnte. Dabei handelt es sich unter anderem um ein iPad, ein Mischpult in einem Koffer, Stative mit Scheinwerfern, Boxen samt Anlage, sowie diverse Materialkisten.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, dem/den Tatverdächtigen, zum Verbleib der Theaterausrüstung und/oder dem derzeitigen Standort des Wagens geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 74 zu melden. (cr/al)

