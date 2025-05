Polizei Köln

POL-K: 250508-2-K Verkehrsunfallflucht mit gestohlenem Motorrad - Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis - Haftrichter

Köln (ots)

Am Mittwochvormittag (7. Mai) hat ein 43 Jahre alter Mann in der Neustadt-Nord mit einem gestohlenen Motorrad einen Unfall verursacht und versucht zu Fuß zu flüchten. Passanten hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der durch den Unfall leicht verletzte Mann stand mutmaßlich unter Drogeneinfluss und besitzt keine Fahrerlaubnis. Der wegen Eigentumsdelikten bereits vorbestrafte und erst kürzlich aus der Haft entlassene 43-Jährige wird heute einem Haftrichter vorgeführt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Motorradfahrer gegen 11.30 auf der Maybachstraße frontal gegen einen geparkten Pkw geprallt und dabei gestürzt.

Vor Ort fanden die Polizisten das verunfallte Motorrad, das in den Pkw verkeilt war.

Im Zuge der ersten Ermittlungen stellte sich heraus: Das Motorrad war zur Fahndung ausgeschrieben - die Eigentümerin hatte es am Morgen auf einer Polizeiwache als gestohlen gemeldet. Außerdem verlief ein Drogenvortest bei dem polizeibekannten Mann positiv auf Amphetamine. In seinem mitgeführten Rucksack entdeckten die Beamten typisches Einbruchswerkzeug sowie eine schwarze Sturmhaube. Die Ermittlungen dauern an. (as/al)

