Polizei Köln

POL-K: 250508-1-K/REK/NE Mordkommission ermittelt nach Schuss auf Mann in Pulheim - Festnahme in Rommerskirchen - Haftrichter

Köln (ots)

Nachtrag zu Pressemitteilung Ziffer 6 vom 6. Mai

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Bei den Ermittlungen einer Mordkommission der Kripo Köln nach einer Schussabgabe durch einen zunächst unbekannten Motorradfahrer auf einen 64-Jährigen in Pulheim (Rhein-Erft-Kreis) hat sich ein Tatverdacht gegen einen 58 Jahre alten Mann aus dem Rhein-Kreis Neuss erhärtet. Beamte eines Spezialeinsatzkommandos nahmen diesen in der Nacht auf Mittwoch (7. Mai) gegen 1 Uhr an seiner Wohnanschrift in Rommerskirchen fest. Dort vollstreckten die Polizisten zusätzlich einen seitens der Staatsanwaltschaft Köln erwirkten richterlichen Durchsuchungsbeschluss. Der Festgenommene, der zuvor Geschäftsbeziehungen mit dem Geschädigten hatte, wird derzeit durch das Kriminalkommissariat 11 vernommen. Die Ermittlungen zur Tatmotivation dauern an. Hinweise auf Bezüge ins Rocker- oder Clanmilieu liegen derzeit nicht vor. Es ist beabsichtigt, den 58-Jährigen heute (8. Mai) einem Haftrichter vorzuführen.

Am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr hatte sich der Geschädigte in seinem Garten aufgehalten, als der Täter auf ihn schoss und flüchtete. Der Geschädigte wurde in einer Klinik ambulant behandelt. (cg/al)

