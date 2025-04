Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Leitungswechsel bei der Polizeistation Salzhausen: Waltraud Guse übernimmt Führung

Salzhausen (ots)

Die Polizeistation Salzhausen steht unter neuer Leitung: Polizeihauptkommissarin Waltraud Guse hat am 01.04.2025 die Nachfolge von Polizeihauptkommissar Michael Stolze angetreten, der mit Ablauf März in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Polizeioberrat Sebastian Pölking, Leiter des Polizeikommissariats Winsen (Luhe), begrüßte Guse herzlich in ihrer neuen Funktion: "Ich freue mich außerordentlich, dass wir mit Waltraud Guse eine neue Leiterin für die Polizeistation Salzhausen gewinnen konnten, die aus den eigenen Reihen stammt. Ihre Rückkehr in den operativen Dienst ist ein großer Gewinn - sowohl für die Polizeistation als auch für die Bürgerinnen und Bürger in Salzhausen und Umgebung."

Waltraud Guse war in den vergangenen zwei Jahren als Leiterin eines Fachbereichs im Stab der Polizeiinspektion Harburg tätig. Dort hat sie ihre besonderen Fähigkeiten in der strategischen Planung und Organisationsentwicklung eingebracht. Zuvor hatte sie bereits 17 Jahre in der Polizeistation Salzhausen gearbeitet, kennt also die Besonderheiten der Region. "Priorität hat für mich eine bürgerorientierte Polizeiarbeit, die Steigerung des Sicherheitsgefühls und ein gesundes Arbeitsumfeld für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", so die 52-Jährige, und weiter: "Ich trete nicht in Fußstapfen, sondern gehe meinen eigenen Weg."

"Mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrem ausgeprägten Verantwortungsbewusstsein bringt Waltraud Guse alles mit, was eine moderne Führungskraft in der Polizei heute ausmacht. Ich bin überzeugt, dass sie die Polizeistation mit viel Herzblut, Sachverstand und Klarheit führen wird", so Sebastian Pölking.

Unterstützt wird die neue Leiterin von Polizeihauptkommissar Heiko Riebesell, der künftig als stellvertretender Leiter der Polizeistation Salzhausen fungieren wird. "Mit diesem Führungsduo ist die Station für die Zukunft sehr gut aufgestellt", betont Pölking.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell