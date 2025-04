Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Teile von PKW abmontiert ++ Garstedt - Führerschein sichergestellt ++ Harmstorf/Bendestorf - Tatverdächtiger nach mehreren Kleinfeuern ermittelt

Seevetal (ots)

Teile von PKW abmontiert

Im Ortsteil Maschen haben Unbekannte in der Nacht zu Montag, 7.4.2025, in der Straße Horster Mühlenweg einen BMW aufgebrochen. Das Fahrzeug stand auf einem Grundstück. Nachdem die Täter eine Scheibe eingeschlagen hatten, bauten sie die vordere Beleuchtungseinrichtung ab. Außerdem entwenden Sie eine Geldbörse aus dem Fahrzeug. Der verursachte Schaden wird insgesamt auf rund 6000 EUR geschätzt.

Im benachbarten Ortsteil Horst traf es ein Mercedes, der auf einem Grundstück im Immenweg abgestellt war. Von diesem montierten die Täter Frontstoßstange, Frontscheinwerfer sowie den Fahrerairbag ab. Der Schaden hier: rund 12.000 EUR.

Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Garstedt - Führerschein sichergestellt

Am Montag, 7.4.2025, gegen 16:40 Uhr, kontrollierte die Polizei eine 71-jährige Frau, die mit ihrem PKW in der Bahnhofstraße unterwegs war. Die Frau war den Beamten aufgefallen, weil sie beim Einbiegen gegen den Bordstein gefahren war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Bei einem Atemalkoholtest erreichte sie einen Wert von über 1,2 Promille. Der Frau wurde von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein stellten die Beamten sicher.

Harmstorf/Bendestorf - Tatverdächtiger nach mehreren Kleinfeuern ermittelt

In der Zeit zwischen dem 21.03. und 03.04.2025 kam es in Harmstorf und im benachbarten Bendestorf zu insgesamt neun gemeldeten Kleinfeuern, bei denen zumeist wenige Quadratmeter Grasboden am Fahrbahnrand oder Unterholz brannten. In zwei Fällen wurden dabei Weidezaunpfähle beschädigt.

Nach einem Hinweis auf eine verdächtige Person, die am 03.04.2025 beobachtet wurde, wie sie eine Hecke in Brand gesetzt hatte, das Feuer vom Zeugen aber sofort ausgetreten werden konnte, hat die Polizei den Tatverdächtigen identifiziert. Es handelt sich um einen 16-Jährigen aus der Samtgemeinde Jesteburg. Er hat eingeräumt, die Feuer gelegt zu haben.

Gegen den Jugendlichen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell