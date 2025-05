Polizei Köln

POL-K: 250507-3-K 46-Jähriger unter Drogeneinfluss am Steuer - per Haftbefehl gesuchter Fahrer in Köln-Höhenberg gestoppt

Köln (ots)

Polizisten haben am Dienstagabend (6. Mai) einen per Haftbefehl gesuchten und mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer (46) in Köln-Höhenberg gestoppt und vorläufig festgenommen. Ihm wird zudem vorgeworfen, nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein.

Den Beamten war der VW Passat des 46-Jährigen gegen 21:15 Uhr auf der Frankfurter Straße aufgefallen. Als ein Drogenvortest bei dem Fahrer positiv auf Kokain ausfiel, brachten die Polizisten ihn auf die Wache nach Kalk und ließen ihm dort eine Blutprobe entnehmen. Dort stellte sich dann auch heraus, dass der 46-Jährige zuerst falsche Personalien angegeben hatte, da auf seinen richtigen Namen bereits ein Haftbefehl wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorlag.

Die Beamten ließen zudem dem unversicherten VW des Kölners abschleppen und fanden bei dessen Durchsuchung zwei Tütchen mit Kokain in der Hosentasche. Den Fahrer erwarten nun gleich mehreren Strafverfahren. (sw/al)

