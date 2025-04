Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei annulliert erschlichenes Visum

Neuried/Altenheim (ots)

Beamte der Bundespolizei Offenburg haben am 28. April am Grenzübergang in Altenheim das Visum einer türkischen Staatsangehörigen annulliert.

Die 26-Jährige wies sich bei der Kontrolle mit ihrem türkischen Reisepass aus, in dem sich ein spanisches Schengenvisum befand, welches für touristische Zwecke ausgestellt war.

Bei der Befragung zum Zweck der Einreise und des Aufenthalts stellten die Bundespolizisten Ungereimtheiten fest. Die Angaben der 26-Jährigen zum Reiseverlauf standen im erheblichen Widerspruch zu dem im Visum angegebenen Zweck eines touristischen Aufenthaltes in Spanien.

Als Reisegrund gab die 26-Jährige an, ihren in Deutschland lebenden Freund für mehrere Wochen besuchen zu wollen.

Aufgrund der Tatsache, dass die türkische Staatsangehörige nie die Absicht hatte, zu touristischen Zwecken nach Spanien zu reisen und das spanische Visum folglich aufgrund falscher Angaben bewusst erschlichen hatte, wurde ihr die Einreise verweigert und die 26-Jährige am Abend des 28. April über den Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden in die Türkei zurückgewiesen.

