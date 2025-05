Polizei Köln

POL-K: 250508-3-K BMW, VW Golf und Führerscheine sichergestellt - Strafverfahren wegen verbotenen Kfz-Rennens

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Mittwoch (7. Mai) gegen 11.40 Uhr auf der Inneren Kanalstraße in Neustadt-Nord zwei mutmaßliche Raser am Steuer eines 1er BMW (Fahrer 20) sowie eines Golf GTI (Fahrer 56) aus dem Verkehr gezogen. Die Polizisten stellten die Autos sowie die Führerscheine der Fahrzeugführer sicher und leiteten Verkehrsstrafverfahren wegen eines verbotenen Kfz-Rennens gegen sie ein.

Bereits auf der rechtsrheinischen Stadtautobahn waren die beiden in Richtung stadteinwärts an einem zivilen Streifenwagen vorbeigezogen und hatten vor den Augen der Beamten andere Verkehrsteilnehmer rechts überholt. Auf der Zoobrücke beschleunigten die Fahrer bei dort zulässigen 50km/h auf weit über 100 Stundenkilometer, bevor sie auf Höhe der linksrheinischen Lentstraße staubedingt abbremsen und anhalten mussten. Zu ihrem Leidwesen unterbanden dort die einschreitenden Polizisten die Weiterfahrt. (cg/al)

