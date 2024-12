POL-WAF: Telgte. Mit manipuliertem E-Scooter unterwegs

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter brachen am Dienstag, den 17.12.2024, zwischen 06.40 Uhr und 18.40 Uhr in ein Wohnhaus in Oelde am Düdingsweg ein. Die Täter verschafften sich durch eine Terassentür Zugang in das Wohnhaus, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten nach ersten Ermittlungen Schmuck. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen in der ...

mehr