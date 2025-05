Polizei Köln

POL-K: 250508-5-K Drogenfund nach Kontrolle in Deutz - Ein Kilogramm Speed und Ecstasy -Tabletten sichergestellt

Köln (ots)

Polizisten haben am Mittwochnachmittag (7. Mai) in Köln-Deutz einen 48-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der mit einer Sporttasche voller Drogen in einem Taxi unterwegs war.

Die Beamten hatten das Taxi gegen 16 Uhr an der Kreuzung Siegburger Straße / Teutonenstraße gestoppt und kontrolliert. Der Mann, der auf dem Beifahrersitz saß, gab auf Nachfragen an er würde Drogen mit sich führen. Anschließend holte er die Sporttasche selbst aus dem Fahrzeug und öffnete sie auf dem Gehweg.

Darin fanden die Polizisten rund ein Kilo Speed und mehrere Ecstasy Tabletten in Plastikbehältnissen.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden Ermittler weiteres mutmaßliches Amphetamin. Die Ermittlungen dauern an. (as/al)

