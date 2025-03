Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher erbeuten Bargeld und Laptop

Neuss (ots)

Am Montag (10.03.) kam es in der Zeit von 13:30 bis 16:30 Uhr zu einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Alemannenstraße. Die Täter hatten sich auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zur Wohnung verschafft und bei ihrer Suche nach Wertsachen Bargeld und einen Laptop erbeutet.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Türen und Fenster werden von Einbrechern oft schon in Sekundenschnelle überwunden. Aber auch offene und gekippte Fenster, die Eingangstür, die nur ins Schloss gezogen ist oder der sorglose Umgang mit Schlüsseln machen es den Dieben leicht, einzudringen. Dabei können viele Einbrüche durch richtiges Verhalten und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Die Polizei berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

