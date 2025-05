Polizei Köln

POL-K: 250509-1-K Versuchter Raub auf Taxifahrer - Tatverdächtiger (52) dank aufmerksamen Zeugen gestellt

Köln (ots)

Am Donnerstagnachmittag (8. Mai) hat ein 52 Jahre alter Mann versucht einen Taxifahrer (59) in der Kölner Altstadt-Süd zu überfallen. Dank des schnellen Handelns eines aufmerksamen Zeugen konnten Polizisten den Tatverdächtigen im Nahbereich stellen und vorläufig festnehmen. Gegen den Mann wird nun wegen versuchten Raubes ermittelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der 52-Jährige an einem Taxistand am Gottesweg Ecke Höninger Weg in Zollstock gegen 16.40 Uhr in das Taxi ein und gab an zur Poststraße fahren zu wollen. Auf Höhe des Rothgerberbachs habe der Fahrgast dann darum gebeten, das Fahrzeug anzuhalten.

Als der Fahrer dies tat, bat der Mann zunächst darum, einen 100-Euro-Schein gewechselt zu bekommen. In dem Moment, als der Taxifahrer seine Geldbörse hervorholte, soll der Tatverdächtige mit einem Pfefferspray drohend zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben und ihm dann unvermittelt ins Gesicht gesprüht haben. Anschließend sei er ohne Beute in Richtung Pantaleonspark geflüchtet.

Zwei Zeugen, die sich zu diesem Zeitpunkt auf einer nahegelegenen Brücke befanden, wurden auf die Hilferufe des Fahrers aufmerksam und beobachteten die Flucht des Tatverdächtigen. Sie informierten Einsatzkräfte, die sich in der Nähe befanden, über den Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters - versteckt in einem Gebüsch am Pantaleonspark.

Die Polizisten nahmen den 52-Jährigen noch vor Ort vorläufig fest und stellten bei seiner Durchsuchung unter anderem eine Dose Pfefferspray sicher. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell