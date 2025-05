Polizei Köln

POL-K: 250508-4-K Zwei mutmaßliche Einbrecher am Friesenplatz festgenommen - Laptops und Tablet aus Büro gestohlen - Untersuchungshaft

Köln (ots)

Polizisten der Innenstadtwache haben am Mittwochmorgen (7. Mai) am Friesenplatz zwei mutmaßliche Büro-Einbrecher (40, 42) festgenommen und zuvor gestohlene Laptops sowie ein Tablet sichergestellt. Den beiden Männern wird vorgeworfen, in der Nacht zu Mittwoch in ein Ingenieurbüro auf der Ritterstraße eingebrochen zu sein.

Ein Mitarbeiter (35) hatte gegen 9 Uhr die Polizei gerufen, als er sich die Aufnahmen der privaten Videoüberwachung angeschaut und das Duo kurz darauf an der U-Bahn-Haltestelle Friesenplatz wiedererkannt hatte. Hinzugezogene Einsatzkräfte fanden daraufhin in der Tasche des 42-jährigen Mannes das gestohlene Firmentablet. Zwei weitere Laptops entdeckten sie bei seinem Komplizen.

Das sichergestellt Diebesgut erhielt der Eigentümer zurück.

Ein Haftrichter schickte beide Männer in Untersuchungshaft. (cb/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell