Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pedelecfahrer nach Unfall leicht verletzt

Lennestadt (ots)

Am Donnerstag (03. April) kam es um 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der "Elsper Straße" (B55) in Trockenbrück. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Pedelec einen Radweg neben der "Elsper Straße". Als er die Einmündung der "Thetener Straße" überquerte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 37-Jährigen. Der Pedelecfahrer wurde leichtverletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren bis mittleren vierstelligen Eurobereich.

