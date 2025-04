Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Photovoltaik-Anlage Hambuch

Polizei Cochem (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 02.04.25 auf den 03.04.25 auf das Gelände einer Solaranlage in Hambuch ein, in dem sie den Zaun auftrennten. Im Anschluss daran schnitten die Täter die Kupferkabelzuleitungen an den Solarpaneelen ab und entwendeten diese. Die Täter dürften die Absicht haben, dieses Kupfer bei Metallentsorgungsbetrieben zu verkaufen. Es entstand ein hoher, fünfstelliger Schaden. Die Tat dürfte zu einer Tatserie passen, die sich seit Januar 2025 in dem Bereich der Verbandsgemeinde Kaisersesch/Ulmen ereignete. Wer hat im Bereich Hambuch, im Bereich des dortigen Sportplatzes, verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge beobachtet.

