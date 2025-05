POL-K: 250512-1-K Friedhofsdieb entwendet Geldbörsen in Zollstock - Mann beklaut mindestens zwei Frauen - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots) - Polizisten der Innenstadtwache haben am Mittwochmorgen (7. Mai) am Friesenplatz zwei mutmaßliche Büro-Einbrecher (40, 42) festgenommen und zuvor gestohlene Laptops sowie ein Tablet sichergestellt. Den beiden Männern wird vorgeworfen, in der Nacht zu Mittwoch in ein Ingenieurbüro auf der ...

mehr