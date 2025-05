Polizei Köln

POL-K: 250512-2-K Mutmaßlicher Brandstifter mit grünem Kapuzenpulli gesucht - zwei Abschleppwagen bei Brand beschädigt

Köln (ots)

Nachdem am Samstagabend (10. Mai) auf dem Vorgebirgsglacisweg in Köln-Zollstock zwei Abschleppwagen mutmaßlich vorsätzlich in Brand gesetzt worden sind, sucht die Kriminalpolizei nun dringend Zeugen.

Gegen 22.00 Uhr hatte ein Zeuge, der zuvor aus Richtung des Tierheims gekommen war, einen verdächtig wirkenden Mann mit grünem Kapuzenpulli bemerkt. Der etwa 25 - 35 Jahre Mann soll sich laut Zeugen an den geparkten Abschleppwagen aufgehalten und sich daran auffällig zu schaffen gemacht haben. Kurz danach standen beide Fahrzeuge in Flammen. Nachdem er dann den Zeugen bemerkte hatte, lief der als schlank beschriebene Mann in Richtung Höninger Weg davon.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (sw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell