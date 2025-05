POL-K: 250512-4-K/LEV Zwei Radfahrende bei Stürzen in Leverkusen schwer verletzt - ein Radfahrer nach einem internistischen Notfall gestorben

Köln (ots) - Unter Vorhalt einer Waffe hat ein bislang unbekannter Mann versucht am Freitagnachmittag (9. Mai) am Europaring in Köln-Neubrück einen Kiosk zu überfallen. Der Kioskbetreiber (52) konnte die Tür jedoch rechtzeitig schließen, woraufhin der Täter ohne Beute über einen schmalen Fußweg in Richtung Karl-Arnold-Straße flüchtete. Nach aktuellen ...

