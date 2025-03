Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall ohne Zusammenstoß mit verletzter Person

Speyer (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 09:45 Uhr fuhr eine 24-jährige PKW-Fahrerin von der Auestraße in den Kreisverkehr an der Tullastraße. Hierbei übersah sie einen sich bereits im Kreisverkehr befindlichen, 40-jährigen Rollerfahrer und nahm diesem die Vorfahrt. Um eine Kollision zu verhindern, leitete der 40-Jährige eine Vollbremsung ein und stürzte in der Folge. Dabei wurde der Rollerfahrer leicht verletzt und im Anschluss in eine Krankenhaus verbracht. Am Roller entstand zudem geringer Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell