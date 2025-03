Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Nach Streitigkeiten zugeschlagen

Speyer (ots)

Am Dienstagabend, kurz vor 20 Uhr, verletzte ein 24-jähriger Mann einen 26-jährigen Mann in der Landauer Straße durch Schläge in das Gesicht und auf den Rücken, anschließend stießt er ihn zu Boden. Ein unbekannter Passant ging dazwischen, was den 24-Jährigen veranlasste die Örtlichkeit mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung zu verlassen. Bei Eintreffen der Polizei war der unbekannte Helfer nicht mehr vor Ort. Der Beschuldigte 24-Jährige konnte nicht mehr angetroffen werden. Nach aktuellem Ermittlungsstand gingen der Körperverletzung Streitigkeiten zwischen dem 26- und dem 24-Jährigen zuvor.

Zeugen und der unbekannte, helfende Passant, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell