Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Durch Verwechselung von Gas und Bremse Unfall verursacht

Speyer (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 13:30 Uhr fuhr ein 82-jähriger PKW-Fahrer mit seinem PKW in der Nonnenbachstraße und wollte an der Einmündung zur Hafenstraße aufgrund eines STOP-Schildes anhalten. Hierbei verwechselte er das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr in die Einmündung. Dadurch kollidierte er zunächst mit einer 44-jährigen E-Scooter-Fahrerin, welche auf dem Radweg in Richtung Franz-Kirrmeier-Straße fuhr und im Anschluss kollidierte er mit einem, auf der Hafenstraße in Richtung Franz-Kirrmeier-Straße fahrenden Traktor. Durch die Kollision stürzte die E-Scooter-Fahrerin und wurde leicht verletzt. Sie wurde nach erster medizinischer Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus verbracht.

Der PKW des 82-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund des Unfalls musste die Fahrspur der Hafenstraße in Richtung Festplatz durch die Polizei für ca. 45 Minuten komplett gesperrt werden. Nach aktuellen Erkenntnissen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell