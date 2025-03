Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Fahrlässige Brandstiftung

Frankenthal (ots)

Am 11.03.2025, gegen 06.00 Uhr, kam es zu einer Meldung, dass es in einem Wohncontainer auf dem Festplatz in der Benderstraße zu einer starken Rauchentwicklung gekommen sei. Vor Ort konnte durch Polizei und Feuerwehr festgestellt werden, dass der Bewohner der Wohneinheit, ein 43-jähriger Mann aus Frankenthal, während seiner Abwesenheit eine Kerze in einem Glasbehältnis brennen lies, hierbei geriet ebenfalls in dem Behältnis gelagertes brennbares Material in Brand und sorgte für die Rauchentwicklung. Das brennende Glas wurde bereits vor dem Eintreffen von Polizei und Feuerwehr von aufmerksamen Mitbewohnern gelöscht. Ein Schaden entstand nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Gegen den Bewohner der Einheit wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell