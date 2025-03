Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verdacht des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls 10.03.2025, 16:00 Uhr

Speyer (ots)

Durch einen Ladendetektiv eines Einkaufmarktes in der Auestraße in Speyer wurde gestern Nachmittag der hiesigen Dienststelle ein Ladendieb mitgeteilt, welcher Pflegeprodukte im Wert von knapp 200 Euro entwenden wollte. Vor Ort konnte durch die Polizeistreife festgestellt werden, dass der 37-jährige rumänische Beschuldigte ein zur Begehung von Diebstählen präpariertes doppellagiges T-Shirt nutzte, um das Stehlgut am Körper zu verstecken und dann unerkannt den Kassenbereich zu passieren. Da er vom Ladendetektiv hierbei beobachtet wurde, gelang sein Unterfangen nicht. Der Beschuldigte wurde seitens der Polizeikräfte erkennungsdienstlich behandelt und eine Sicherheitsleistung erhoben, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell