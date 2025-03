POL-PDLU: Frankenthal - Gurtkontrollen

Speyer (ots) - Am Dienstagabend, kurz vor 20 Uhr, verletzte ein 24-jähriger Mann einen 26-jährigen Mann in der Landauer Straße durch Schläge in das Gesicht und auf den Rücken, anschließend stießt er ihn zu Boden. Ein unbekannter Passant ging dazwischen, was den 24-Jährigen veranlasste die Örtlichkeit mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung zu verlassen. Bei Eintreffen der Polizei war der unbekannte Helfer ...

