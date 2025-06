Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Engstelle stoppt Transport

Kusel (Kreis Kusel) (ots)

Windrad bleibt stecken.

In der Nacht zu Mittwoch begleitete die Polizei Kusel einen Schwertransport enormen Ausmaßes Richtung Windpark Altenglan. Die Spezialfahrzeuge hatten die Flügel in Entstehung befindlicher Windräder geladen. Eingangs Kusel stieß der Tross auf eine falsch kalkulierte Engstelle, welche trotz fahrerischen Könnens nicht passiert werden konnte. Weitsichtig wurden die Fahrzeuge rückwärts auf die Bundesstraße 420 gelei-tet und dort verkehrssicher abgestellt. Zur Verkehrsregelung installierte die Straßen-meisterei Kusel eine Ampelanlage. Im Laufe des heutigen Tages wird mit Hochdruck an der Verbesserung der Streckenführung gearbeitet, um eine zeitnahe Abwicklung des Transports zu ermöglichen. Die Ortsdurchfahrt Kusel war in der Zeit von 01.00 Uhr bis gegen 05.00 Uhr ab der Einmündung zum Krankenhaus vollständig blockiert. Das umfangreiche Rangiermanöver konnte ohne Schaden vollzogen werden. Die Polizei Kusel dankt der Straßenmeisterei für die kompetente und rasche Hilfe; au-ßerdem den betroffenen Verkehrsteilnehmern für ihre Geduld. |pikus

