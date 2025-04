Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Klüt. Einbrecher erwischt.

Lippe (ots)

Am Dienstag (15.04.2025) gegen 02:45 Uhr, versuchte ein 38-jähriger Mann aus Litauen, in einen Schuppen in der Straße "Am Klüter Bach" einzubrechen. Als er eine Videoüberwachungsanlage bemerkte, flüchtete er vom Grundstück. Der Besitzer des Schuppens hatte den Einbruchsversuch jedoch bemerkt und die Polizei gerufen. Polizeibeamte trafen den Tatverdächtigen samt Einbruchswerkzeug noch in der Nähe des Tatorts an. Der wegen vergleichbarer Delikte polizeibekannte Mann wurde festgenommen und in das Detmolder Polizeigewahrsam gebracht. Am Mittwoch wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der wegen Fluchtgefahr Untersuchungshaft anordnete. Dem Mann können zum aktuellen Zeitpunkt mindestens sieben Taten im Kreis Lippe zugeordnet werden.

