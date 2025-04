Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Leopoldstal. Sachbeschädigung durch Feuer an neuem Einfamilienhaus.

Lippe (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (15./16.04.2025) wurde an der Hauswand eines neugebauten Einfamilienhauses in der Leopoldstaler Straße Feuer gelegt. Durch das Feuer wurden der Putz und die Wandfarbe beschädigt. Hinweise richten Sie bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 1 unter 05231 6090.

