POL-LIP: Lemgo. Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl.

Im Zeitraum von Samstag bis Mittwoch (12.-16.04.2025) wurde versucht die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses im Biesterbergweg aufzubrechen. Die Bewohnerin stellte leichte Hebelmarken an ihrer Tür fest. Es gelang den Tätern offenbar nicht, in die Wohnung einzudringen, und es wurde nichts entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Biesterbergwegs beobachtet haben. Erreichen können Sie das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer: 05231 6090.

