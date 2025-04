POL-LIP: Detmold. Vandalismus an Grundschule.

Lippe (ots) - In Werl-Aspe drangen Unbekannte am Dienstagnachmittag (15.04.2025) zwischen 15:15 und 18:30 Uhr in ein Haus eines Reihenhauskomplexes in der Heustraße ein. Bislang ist unklar, ob etwas gestohlen wurde. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (15./16.04.2025) brachen Unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Sonnenberg" ein. Sie beschädigten dabei die Terassentür. Ob sie etwas stahlen, ist ...

