Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Diebstahl von Kleinkraftrad.

Lippe (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (15./16.04.2025) wurde ein Kleinkraftrad mit Versicherungskennzeichen der Marke Sachs in der Adolf-Sültemeier-Straße gestohlen. Der Halter stellte das Fahrzeug gegen 22 Uhr ab und sicherte es mit einem Lenkradschloss. Als er am nächsten Morgen um 6 Uhr zurückkehrte, war das Kraftrad verschwunden. Später fand ein weiterer Zeuge das gestohlene Kleinkraftrad an der Albert-Schweitzer-Straße. Das Fahrzeug wies Beschädigungen auf, darunter eine abgerissene Frontverkleidung und ein defektes Lenkradschloss. Hinweise zur Tat oder zum Täter können Sie unter 05231 6090 dem Kriminalkommissariat 2 mitteilen.

