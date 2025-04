Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Trunkenheitsfahrt mit Sachschaden.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend (16.04.2025) um 20:45 Uhr kam es in der Beetstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 45-jährige Frau mit ihrem VW Touran in Fahrtrichtung Schötmar einen geparkten Opel Astra rammte. Die Unfallverursacherin kollidierte mit dem am Fahrbahnrand geparkten Opel, wodurch dieser in einen Zaun geschoben wurde. Ein hinter ihr fahrender 28-jähriger Mann konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr mit seinem Ford Fiesta auf das Fahrzeug der Unfallverursacherin auf. Ein freiwilliger Atemalkoholtest der Unfallverursacherin verlief positiv. Sie wurde zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiwache Bad Salzuflen gebracht. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 8.500 Euro. Ermittelt wird nun gegen die Herforderin wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses; der Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell