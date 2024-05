LPI-NDH: Fahrradfahrer bei Sturz leicht verletzt

Sondershausen (ots) - Am Sonntagabend stand gegen 22.20 Uhr eine zu einem Einfamilienhaus gehörende, etwa 20 Meter lange Hecke in der Heinrich-Heine-Straße in Flammen. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde die Hecke durch bislang Unbekannte in Brand gesetzt. Zeugen nahmen zuvor Knallgeräusche wahr. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft ...

