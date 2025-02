Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Verkehrsunfallflucht - wer saß am Steuer?

Lippe (ots)

Am Montag (24.02.2025) kam es gegen 19:40 Uhr auf der Bismarckstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 68-jähriger Autofahrer mit seinem Citroen von der Paulinenstraße nach links in die Bismarckstraße abbiegen, als sein Wagen von rechts durch einen unbeleuchteten blauen VW Golf touchiert wurde. Der VW Golf fuhr davon, eine Zeugin entdeckte den beschädigten Wagen mit WN-Kennzeichen (Waiblingen) jedoch kurz danach in unmittelbarer Nähe zum Tatort geparkt in der Mühlenstraße. Der VW Golf wurde sichergestellt, ein Fahrzeugführer oder eine Fahrzeugführerin wurden nicht angetroffen. Der Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt.

Das Verkehrskommissariat bittet um Zeugenhinweise, wer am Steuer des Wagens saß. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegengenommen.

