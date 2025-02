Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Krentrup. Diebstahl von Werkzeugen aus Baustelle.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 16.02.2025 bis 23.02.2025 Uhr in ein zukünftiges Restaurant in der Schötmarschen Straße ein. Die Täter verschafften sich vermutlich durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt zu der Baustelle und entwendeten drei Werkzeuge der Marke Metabo, darunter eine Säge, eine Flexmaschine und eine Bohrmaschine. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung zu setzen.

