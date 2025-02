POL-LIP: Lügde-Elbrinxen. Diebstahl von Weihnachtsschmuck - Schrottsammler im Verdacht.

Lippe (ots) - In der Zeit von Freitag (21.02.2025) bis Montag (24.02.2025) brachen Unbekannte in eine Arztpraxis in der Detmolder Innenstadt ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten in der Lange Straße, durchwühlten die Labore sowie diverse Schränke. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der ...

