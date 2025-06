POL-PIKUS: Wer macht denn sowas ?

Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

Herchweiler im Ostertal (Kreis Kusel)

Unbekannte Täter verschlechtern mutwillig die Verkehrssicherheit. Im Zeitraum zwischen Sonntag, 08.06.2025, 11.00 Uhr und Montag, 09.06.2025, 22.00 Uhr entwendeten noch unbekannte Täter in der Ostertalstraße die Warnfahne eines Verkehrsbuddys. Die pinkfarbene Warnpuppe wurde durch die Ortsgemeinde auf der Brücke über dem Selchenbach aufgestellt, weil Beschwerden über Geschwindigkeits-überschreitungen vorliegen. Diese Figuren dienen der Kindersicherheit im Straßen-verkehr, sie weisen auf spielende Kinder hin und erinnern an bestehende Geschwin-digkeitsbeschränkungen. Die Polizei fragt: "Wer hatte über Pfingsten nichts Besseres zu tun und erbeutete die dem Allgemeinwohl dienende Flagge ?" und bittet um Hinweise an die Polizeiinspek-tion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

