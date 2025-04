Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Unklarer Geruch in Wohn- und Pflegeheim in Wardenburg - Fachberater Gefahrgut im Einsatz

Wardenburg (ots)

Am Samstag, den 27. April 2025, wurde die Feuerwehr Wardenburg um 17:41 Uhr zu einem Einsatz in der Straße "Am Fischerheim" alarmiert. Grund war ein unklarer Gasgeruch in einem Wohn- und Pflegeheim.

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle war das Gebäude bereits größtenteils evakuiert. Die Feuerwehr führte erste Messungen durch, bei denen jedoch kein Gasaustritt festgestellt werden konnte. Zur weiteren Überprüfung wurde der örtliche Energieversorger hinzugezogen, der ebenfalls keine Auffälligkeiten feststellen konnte.

Trotzdem klagten vier Personen über Reizungen der Atemwege, und im Gebäude war ein beißender Geruch wahrnehmbar. Daher wurde zusätzlich ein Fachberater für Gefahrgut der Feuerwehr Oldenburg angefordert. Auch der spezialisierte Gerätewagen-Messtechnik der Feuerwehr Haarentor kam zum Einsatz. Trotz dieser umfangreichen Maßnahmen konnten auch mit den Spezialgeräten keine gefährlichen Substanzen nachgewiesen werden.

Die vier betroffenen Personen wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht, zeigten jedoch nur leichte Symptome. Während der Einsatzdauer wurden die knapp 60 Bewohner von der Schnell-Einsatz-Gruppe der Malteser Sandkrug betreut.

"Die Angestellten haben in dieser Ausnahmesituation sehr professionell gehandelt. Beim Eintreffen der Feuerwehr war bereits ein Großteil des Gebäudes evakuiert", lobte Einsatzleiter Stefan Buschmann die Mitarbeiter vor Ort.

Das Gebäude wurde anschließend großzügig gelüftet, sodass die Bewohner gegen 21:15 Uhr wohlbehalten in ihre Zimmer zurückkehren konnten. Um 21:30 Uhr war der Einsatz für die insgesamt 40 Einsatzkräfte beendet.

