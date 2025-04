Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Kreisjugendfeuerwehr Landkreis Oldenburg startet erfolgreich in die Wettbewerbssaison mit dem Orientierungsmarsch

Landkreis Oldenburg (ots)

Am vergangenen Samstag fiel der Startschuss für die Wettbewerbssaison de Kreisjugendfeuerwehr Landkreis Oldenburg - und das mit einem spannenden Orientierungsmarsch, der die Teilnehmer ordentlich auf Trab hielt. 42 Gruppen aus den Jugendfeuerwehren und Kinderfeuerwehren des Landkreises traten an, um sich in verschiedenen Disziplinen zu messen und ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Die Jugendfeuerwehren legten dabei eine Strecke von rund 5 Kilometern zurück, während die Kinderfeuerwehren sich auf einem kürzeren, aber ebenso anspruchsvollen 3-Kilometer-Weg beweisen mussten. Auf ihrer Route warteten insgesamt sechs abwechslungsreiche Stationen, die den Nachwuchsbrandschützern einiges abverlangten.

Von der Ertastung von Gegenständen in dunklen Boxen bis hin zu kniffligen Geschicklichkeitsübungen wie dem "Tennisball - Schwingen" mit Handtüchern. Jede Station hatte ihre eigenen Herausforderungen. Besonders spannend war die Aufgabe, bei der die Teilnehmer mit Funkgeräten ein Bild mit Bausteinen nachbauen mussten. Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeiten waren hier gefragt. Ein Highlight war das sogenannte A-Laufen. Hier stellte sich ein Jugendlicher in ein aus Holz gebautem "A" drauf und versuchte, eine festgelegte Strecke zu bewältigen, während andere Kinder mit Seilen das "A" stabilisierten und den Läufer unterstützten. Diese Kooperationsaufgabe sorgte für viel Aufregung und schweißtreibende Momente. Ein weiterer spannender Moment war die Station, bei der sich die Nachwuchsbrandschützer ein Bild merken und dieses mit feuerwehtechnischen Geräten nachbauen mussten. Die Herausforderung, Saugschläuche auf Strecke zu kuppeln, verlangte den Teilnehmern viel Geschick und Teamarbeit ab. Es galt, Schläuche an einem Ende zu verbinden und gleichzeitig am anderen Ende abzukuppeln, um sie nach vorne zu bringen - eine logistische Meisterleistung! "Die Kinder und Jugendlichen waren mit vollem Einsatz dabei und zeigten großartige Leistungen", so Kreisjugendfeuerwehrwart Florian Reinke. Die Siegerehrung wird im Rahmen des nächsten Wettbewerbs durchgeführt, aber eines war bereits jetzt klar: Der Orientierungsmarsch war ein voller Erfolg! Alle Teilnehmer konnten wertvolle Erfahrungen sammeln und dabei jede Menge Spaß haben.

Ein besonderer Dank geht an die Jugendfeuerwehr Ganderkesee für die perfekte Ausrichtung des Events und das köstliche Essen, das die Teilnehmer nach einem aufregenden Tag stärkte.

