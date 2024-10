Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall mit Gegenverkehr

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau OT Lindau, Bundesstraße 247, Dienstag, 15.10.2024, 09.55 Uhr

LINDAU (Wol) - Keine Person verletzt.

Am Dienstag befuhr ein 21-jähriger Mann aus Katlenburg-Lindau mit einem Audi die B 247 aus Katlenburg in Richtung Lindau. Auf Höhe der Königsberger Straße geriet er mit dem Auto in den Gegenverkehr. Ein 58-jähriger befuhr mit einem VW die B 247 in entgegengesetzte Richtung und versuchte dem Audi nach rechts auszuweichen. Ein Zusammenstoß konnte jedoch nicht verhindert werden.

Bei dem Unfall blieben alle Beteiligten unverletzt. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und der Gesamtschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell