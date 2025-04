Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Scheunenbrand in der Gemeinde Dötlingen - Aufwändiger Nachteinsatz für mehrere Feuerwehren

Hockensberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es im Dötlinger Ortsteil Hockensberg zu einem Brand in einer landwirtschaftlich genutzten Scheune. Gegen 02:39 Uhr wurde die Feuerwehr über den Notruf alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte in der Straße "Stadtweg" stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Aufgrund der Lage und der Brandintensität wurden weitere Einsatzkräfte nachalarmiert. Neben den Ortsfeuerwehren aus Brettorf, Dötlingen und Neerstedt kam auch die Drehleiter der Feuerwehr Wildeshausen zum Einsatz. Insgesamt waren über 80 Einsatzkräfte vor Ort.

In der betroffenen Halle waren unter anderem mehrere Fahrzeuge und Gasflaschen untergebracht. Der Einsatz wurde zusätzlich dadurch erschwert, dass das Hallendach asbesthaltig war. Die Brandbekämpfung erfolgte daher unter schwerem Atemschutz überwiegend von außen, um die Einsatzkräfte nicht zu gefährden.

Durch eine frühzeitig aufgebaute Riegelstellung konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohngebäude verhindert werden. Ein benachbartes, leerstehendes Stallgebäude wurde hingegen ebenfalls vom Feuer erfasst. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Die Wasserversorgung stellte eine logistische Herausforderung dar, konnte jedoch über Hydranten sowie einen nahegelegenen Bach sichergestellt werden.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 400.000 Euro geschätzt.

