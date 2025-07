Alzey (ots) - Am Mittwoch, 09.07.2025, ereignete sich gegen 20:40 Uhr ein Verkehrsunfall in Alzey. Eine 58-Jährige befuhr auf ihrem Kleinkraftrad (Roller) die Schafhäuser Straße in Richtung Nibelungenstraße. Während sie sich im Kreisverkehr in Höhe des LIDL-Marktes befand, fuhr ein schwarzer Audi in den Kreisverkehr ein ohne die Vorfahrt des Kleinkraftrades zu beachten. Der Audi stieß in Höhe der Hinterachse gegen ...

