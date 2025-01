Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Radfahrer flüchtet nach Zusammenstoß. Eine Leichtverletzte.

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (30.01.2025) um 14.00 Uhr kam es in Ahlen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Eine 65-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem Pedelec den Marienplatz in Richtung Klostergasse. Ein Unbekannter auf einem Mountainbike kam aus Richtung Oststraße. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Radfahrer. Die Ahlenerin stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Mountainbike flüchtet in Richtung Klostergasse. Bei dem Mountainbike soll es sich um ein weißes E-Bike gehandelt haben. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zum Flüchtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

