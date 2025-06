Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Unfallflucht

Dornum - Zeugen gesucht

Norden - Nach Unfall geflüchtet

Aurich - Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Wiesmoor - Betrunken gefahren

Aurich - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Unfallflucht

Am Montag ist ein mutmaßlicher Unfallverursacher in Großefehn geflüchtet. Gegen 18.10 Uhr fuhr ein 24 Jahre alter Motorradfahrer auf der Schrahörnstraße aus Richtung Timmel kommend. In einem Kurvenbereich kam ihm ein derzeit unbekannter Autofahrer in einem orangefarbenen Cabriolet entgegen. Nach ersten Erkenntnissen hielt sich der Cabrio-Fahrer nicht an das Rechtsfahrgebot, sodass der Motorradfahrer ausweichen musste, um einen Unfall zu verhindern. In Folge dessen stürzte der Zweiradfahrer und verletzte sich leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Timmel unerlaubt fort. Die Polizei Aurich nimmt Hinweise unter 04941 606215 entgegen.

Dornum - Zeugen gesucht

Nach einem Unfall in Dornum sucht die Polizei Zeugen. Bereits am vergangenen Dienstag gegen 13.50 Uhr ereignete sich ein Unfall auf einem Supermarktparkplatz in der Westerstraße. Nach ersten Erkenntnissen stieß dort ein weißer Kia mit einem LKW zusammen. Zeugen, insbesondere eine Frau mit Kindern, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

Norden - Nach Unfall geflüchtet

Am Dienstag flüchtete ein Unfallverursacher in Norden. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß auf einem Parkplatz in der Straße Am Markt gegen einen weißen VW Tiguan. Das Auto wurde im hinteren Bereich beschädigt. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Der Zusammenstoß ereignete sich zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Am Dienstag ist es in Aurich zu einer Unfallflucht gekommen. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß zwischen 19.45 Uhr und 19.55 Uhr gegen einen schwarze Audi. Das Auto wurde an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Zusammenstoß geschah entweder auf einem Supermarktplatz in der Raiffeisenstraße oder auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Popenser Straße. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen. Zeugen werden gebeten, sich unter 04941 606215 bei der Polizei Aurich zu melden.

Wiesmoor - Betrunken gefahren

Am Montagabend hielten Polizeibeamte einen Autofahrer in Wiesmoor an und kontrollierten ihn. Während der Kontrolle in der Hauptstraße stellten die Beamten fest, dass der 65 Jahre alte Fahrer alkoholisiert war. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,1 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der 65-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Aurich - Unfallflucht

In Aurich hat ein Unbekannter einen Unfall verursacht. Am Montag stieß ein derzeit unbekannter Autofahrer in der Wiesenstraße gegen eine geparkten grauen BMW und beschädigte den Wagen an der Fahrerseite. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell