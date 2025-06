Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Autofahrer kam von Fahrbahn ab

Lütetsburg - S-Pedelec ohne Versicherung

Aurich - Kind bei Auffahrunfall verletzt

Norden - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Autofahrer kam von Fahrbahn ab

Ein Autofahrer ist am Montagabend in Bedekaspel (Südbrookmerland) von der Emder Straße abgekommen. Der 62-Jährige fuhr gegen 22.20 Uhr mit einem VW auf der Bundesstraße in Richtung Emden und geriet nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt auf den Grünstreifen. Er touchierte einen Leitpfosten und kam auf dem Radweg zum Stillstand. Der Mann wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich.

Lütetsburg - S-Pedelec ohne Versicherung

Eine 73 Jahre alte Frau mit einem S-Pedelec ist am Montagmorgen in Lütetsburg von der Polizei angehalten worden. Die Beamten stellten fest, dass das S-Pedelec nicht versichert war. Die Weiterfahrt wurde der Frau untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Aurich - Kind bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall in Aurich ist am Montagmorgen ein Kind verletzt worden. Gegen 8.10 Uhr fuhr ein 35 Jahre alter Mercedes-Fahrer auf der Moordorfer Straße und musste an der Ecke Ol Streek verkehrsbedingt halten. Hinter ihm erkannte ein 46 Jahre alter Lkw-Fahrer die Situation zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. In dem Auto wurde ein Kleinkind auf der Rückbank leicht verletzt. Es kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 6.000 Euro.

Norden - Unfallflucht

Am Montag ist ein Unfallverursacher in Norden geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß in der Straße Fischerspfad zwischen 10 Uhr und 12 Uhr gegen einen am Fahrbahnrand geparkten silbernen Toyota. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrerseite des Autos beschädigt. Ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen, flüchtete der Unfallverursacher. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell