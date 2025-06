Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: +++ Aurich - Streit eskaliert +++ Krummhörn - Küchenbrand +++ Holtgast - Fahrzeugbrand +++

Aurich/Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Streitigkeiten münden in Körperverletzung

Am Samstag, den 31.5.2025, gegen 15 Uhr gerieten zwei Frauen in einem Einkaufscenter am Pferdemarkt in Streit. Der Streit eskalierte derart, dass eine 37-jährige Auricherin einer 38-jährigen Auricherin mit einer Getränkedose mehrfach ins Gesicht schlug. Im Gegenzug biss die 37-Jährige der 38-Jährigen in den Finger. Beide Frauen wurden leicht verletzt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurden eingeleitet.

Sonstiges

Krummhörn - Küchenbrand

Im Burgweg hat es in der Nacht zu Sonntag gegen Mitternacht einen Küchenbrand gegeben, der nach ersten Erkenntnissen durch angebranntes Essen auf dem Herd entstanden ist. Der Brand konnte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch Anwohner und Nachbarn gelöscht werden. Drei Personen atmeten dabei Rauchgase ein und wurden leicht verletzt. Es entstand vergleichbar geringer Sachschaden in dem Wohnhaus. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst befand sich auch die Polizei vor Ort und hat Ermittlungen aufgenommen.

Holtgast - Fahrzeugbrand

Sonntagmorgen gegen 2 Uhr kam es im Wolder Weg in Holtgast zu einem Fahrzeugbrand. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Pkw auf einer Hofeinfahrt in Brand. Kräfte der Feuerwehr Esens konnten das Feuer ablöschen und ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern. Verletzt wurde niemand. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell