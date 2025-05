Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich/Wittmund - Einsätze am Himmelfahrtstag

Aurich/Wittmund (ots)

Die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund hatte am diesjährigen Himmelfahrtstag zwar weniger Einsätze als im Vorjahr, jedoch insgesamt immer noch eine hohe Einsatzanzahl zu verzeichnen. Im gesamten Zuständigkeitsbereich fanden am Donnerstag mehrere Veranstaltungen mit einigen hundert Teilnehmenden statt sowie größere Veranstaltungen etwa in Moorweg, Großheide und Friedeburg. Der stärkste Besucherzulauf war im Bereich der Rahester Schleuse in Aurich mit geschätzten 2.000 gleichzeitig anwesenden Personen zu verzeichnen. Vor Ort hatte die Polizei eine Dauerpräsenz eingerichtet. Die Polizistinnen und Polizisten waren vermehrt im Einsatz, um Streitigkeiten zwischen alkoholisierten Personen zu schlichten. Neben 13 erteilten Platzverweisen wurden auch insgesamt 16 Ermittlungsverfahren aufgrund von Körperverletzungen eingeleitet. In Friedeburg war ein 27-jähriger Mann mit einem Platzverweis nicht einverstanden und schlug in Richtung einer Polizeibeamtin. Auch er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Ebenfalls unzufrieden mit einem Platzverweis war ein 19-Jähriger in Großheide. Er beleidigte daraufhin lautstark die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Gegen ihn wird ermittelt. Es kam zudem zu Trunkenheitsfahrten und auch zu Unfällen unter Alkoholeinfluss. Ein 53 Jahre alter Fahrradfahrer stürzte alleinbeteiligt in Dornum und war kurzzeitig bewusstlos. Er wurde mit einer Atemalkoholkonzentration von über 1,1 Promille in ein Krankenhaus gebracht. In Aurich verursachte ein 30-jähriger Autofahrer einen Unfall und flüchtete, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Polizeibeamte konnten den Mann antreffen und stellten eine Atemalkoholisierung von fast 2 Promille fest. Auf einem Parkplatz in Neuharlingersiel beschädigte eine 53 Jahre alte Autofahrerin vier Fahrzeuge, als sie versuchte ihren eigenen Pkw einzuparken. Auch sie war alkoholisiert und pustete über 1,5 Promille. Gegen 20 Uhr missachtete in Südbrookmerland ein Autofahrer im Rüskeweg in Fahrtrichtung Norden die Anhaltesignale einer Polizeistreife. Er versuchte sich der Kontrolle zu entziehen und verunfallte auf einer Verkehrsinsel. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 17 Jahre alte Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß und zudem mit über 1,6 Promille unterwegs war. Bei allen alkoholisierten Verkehrsteilnehmern wurden Blutproben entnommen und Strafverfahren eingeleitet.

