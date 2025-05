Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich - Motorradfahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich ist am Dienstag ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. Gegen 7.25 Uhr fuhr ein 66 Jahre alter Dacia-Fahrer auf der Ringstraße und überholte einen 17-jährigen Motorradfahrer. Hierbei streifte der Autofahrer den Jugendlichen, der daraufhin stürzte und sich verletzte. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 1.000 Euro.

Norden - Radfahrer verletzt

Ein Pedelec-Fahrer ist am Montag in Norden von einer Autofahrerin erfasst worden. Gegen 17.35 Uhr fuhr eine 75-jährige Frau mit einem Daewoo auf der Norddeicher Straße und wollte nach links in die Gewerbestraße abbiegen. Sie übersah dabei offenbar einen 69-jährigen Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Radfahrer stürzte und erlitt eine Kopfverletzung. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto und am Pedelec entstand Sachschaden.

Dornum - Radfahrerin verletzt

Eine Radfahrerin ist am Dienstag in Dornum von einem Autofahrer angefahren worden. Ein 40-jähriger Transporterfahrer wollte gegen 16.15 Uhr von einem Grundstück an der Bahnhofstraße auf die Straße einfahren. Er missachtete dabei die Vorfahrt einer 17-jährigen Fahrradfahrerin, die dort auf dem Radweg in Richtung Dornum unterwegs war. Es kam zum Unfall. Die Jugendliche wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Norden - Autofahrerin kollidiert mit geparkten Pkw

Eine 38 Jahre alte Autofahrerin ist am Dienstag in Norden von der Fahrbahn abgekommen. Die Frau fuhr gegen 17.40 Uhr auf der Straße Am Norder Tief in Richtung stadtauswärts und verlor vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Hyundai. Der Hyundai wurde durch den Aufprall auf einen Ford und einen weiteren Pkw geschoben. Die 38-jährige Frau wurde verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Hyundai und der Ford mussten abgeschleppt werden.

Aurich - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag in Aurich. Auf dem Parkplatz des Krankenhauses touchierte zwischen 9 Uhr und 14.30 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer einen schwarzen BMW Mini. Hinten rechts am Auto entstand ein Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Mauer beschädigt

In der Von-Frerichs-Straße in Aurich wurde in der Nacht zu Montag eine Mauer beschädigt. Vermutlich beim Rangieren stieß ein bislang Unbekannter mit einem Fahrzeug gegen einen Mauersockel an der Grundstückszufahrt einer Kirche. Der Vorfall ereignete sich zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 9 Uhr. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Ihlow - Spiegelunfall

Zwei Transporterfahrer sind am Mittwoch in Ihlow an den Außenspiegeln zusammengestoßen. Der Fahrer eines unbekannten weißen Transporters ohne Aufschrift war gegen 9.10 Uhr auf der Auricher Straße in Westerende unterwegs und geriet in Höhe der Einmündung Loogstraße auf die Gegenfahrbahn. Er kollidierte mit dem Außenspiegel eines Transporters aus Freiburg. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt mit dem weißen Transporter in Fahrtrichtung Riepe fort und kümmerte sich nicht um eine Schadensregulierung. Die Polizei bittet unter 04941 606215 um Hinweise.

