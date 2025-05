Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Versuchter Einbruch

Aurich - Snackautomat beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Unbekannte haben versucht, in ein Wohnhaus in Aurich einzubrechen. In der Nacht zu Dienstag, betraten die Täter ein Grundstück in der Graf-Enno-Straße und machten sich an einer Terrassentür zu schaffen. In das Haus gelangten sie dann nicht. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04941 606215 zu melden.

In der Popenser Straße in Aurich wurde ein Snackautomat beschädigt. Zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 9 Uhr, versuchten Unbekannte offenbar, den Automaten in Höhe der Hausnummer 22 aufzubrechen und schlugen die vordere Scheibe ein. Die dahinter befindliche Scheibe blieb unbeschädigt, sodass die Täter nicht an den Inhalt gelangten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell