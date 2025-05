Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl aus Auto

Auf einem Parkplatz in der Carl-von-Ossietzky-Straße in Aurich hat sich in der Nacht zu Samstag ein Diebstahl ereignet. Mutmaßlich vier Personen machten sich nach ersten Erkenntnissen gegen 1 Uhr an einem grauen VW Polo auf einem Stellplatz zu schaffen. Aus dem Auto entwendeten die Täter diverse Angelutensilien. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. Insbesondere zwei bislang unbekannte weibliche Personen mit Fahrrädern, die dort zur Tatzeit entlangfuhren, werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Krummhörn/Eilsum - Einbruch in Wohnhaus

In Eilsum (Krummhörn) sind Unbekannte in ein unbewohntes Wohnhaus eingebrochen. Die Täter verschafften sich in der Straße Am Sieltief unbefugten Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Zudem öffneten sie einen angrenzenden Schuppen und entwendeten ein Fahrrad und Werkzeug. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 14. Mai, und Donnerstag, 22. Mai. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Fahrer eines Pritschenwagens gesucht

Die Polizei sucht den Fahrer eines Pritschenwagens, der am vergangenen Mittwoch an einem Unfall in Ostgroßefehn beteiligt war. Gegen 15.50 Uhr soll der bislang Unbekannte mit einem Pritschenwagen mit Anhänger im Langen Weg einen elfjährigen Radfahrer überholt haben. Der Junge wurde dabei leicht von dem Anhänger touchiert und stürzte. Der Pritschenwagenfahrer soll daraufhin angehalten sich nach dem Wohlbefinden des Jungen erkundigt haben. Ein Austausch der Personalien erfolgte vor Ort jedoch nicht. Im Nachgang stellte sich heraus, dass der Junge bei dem Unfall leicht verletzt wurde und am Fahrrad ein Sachschaden entstand. Die Polizei bittet nun den Fahrer des Pritschenwagens, sich unter 04944 914050 zu melden.

Hinte - Zusammenstoß beim Abbiegen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag auf der B 210 in Hinte. Ein 73 Jahre alter BMW-Fahrer wollte gegen 15 Uhr von der B 210 in Fahrtrichtung Aurich nach rechts in die Loppersumer Straße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden 60-jährigen Motorradfahrers und stieß mit ihm zusammen. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt.

